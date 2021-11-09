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Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor - Son Dakika

Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor

09.11.2021 10:36

Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde başlatılan yol yapım seferberliği hız kesmeden sürüyor.

Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde başlatılan yol yapım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler İnönü, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler ise Kazım Karabekir Caddesi'nde parke taşı döşüyor. Çalışmalar tamamlandığında Davutlar Mahallesi toplam 24 bin metrekare yeni yola sahip olacak.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen yatırımlarla Davutlar Mahallesi'nde değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Kanalizasyon hattı döşendikten sonra AYDEM ve iletişim firması tarafından elektrik ve internet alt yapıları yenilenen cadde ve sokaklarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce de yol çalışması yürütülüyor. Son olarak İnönü ve Kazım Karabekir Caddeleri'nde yürütülen parke taşı döşeme çalışması kısa sürede tamamlanacak

Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinin koordinasyonundan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik ile birlikte Kazım Karabekir ve İnönü caddelerindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve meclis üyeleri daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek sorun, öneri ve isteklerini dinledi. Davutlar Mahallesi sakinleri de çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Başkanımız Ömer Günel'in talimatıyla Davutlar'da başlatılan yatırım seferberliğiyle mahallemizin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunları kalıcı olarak giderilecek. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kış ağırlığımızı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine vererek, bu bölgelerimizi sağlıklı bir alt yapıya kavuşturacağız" diye konuştu.

Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor
Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor
Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor
Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor

Kuşadası, Davutlar, Yatırım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Davutlar da yatırım seferberliği sürüyor - Son Dakika


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