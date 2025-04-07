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DAX Endeksi Kriz Yaşadı

DAX, Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası %10'un üzerinde düşerek 20.000 puanın altına indi.

07.04.2025 19:11
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın önde gelen borsa endeksi DAX, haftaya çarpıcı bir düşüşle başladı. Geçtiğimiz Cuma günü yüzde beş kaybın ardından, DAX, Pazartesi sabahı işlemlerin başlamasıyla birlikte yüzde onun üzerinde değer kaybederek 18.489 puana geriledi. Böylece endeks, Ocak ayından bu yana ilk kez psikolojik öneme sahip 20.000 puan seviyesinin altına inmiş oldu.

Almanya'nın önde gelen borsa endeksi DAX, haftaya çarpıcı bir düşüşle başladı. Ekonomist İsmail Akpınar, piyasaların tepkisini Anka Haber Ajansı için değerlendirdi. Akpınar şurları söyledi:

"Trump'ın ek gümrük vergisi kararı, dünya genelindeki borsalarda olduğu gibi Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta da paniğe yol açtı. Borsacılar bu durumu 'Panik Pazartesi' olarak adlandırıyor. Küresel ticaret savaşı korkusu ve bunun yol açabileceği resesyon endişesi, piyasaları etkisi altına almış durumda. Enflasyon kaygıları da bu durumu derinleştiriyor. Alman borsa endeksi DAX, 20.000 puanın altına inerek yılın başından bu yana elde edilen tüm kazançları silmiş oldu. Mart ortasında rekor seviyelerde olan piyasalar, bugün adeta bir enkaza dönmüş durumda.

Bu sert satış dalgasının başlıca nedeni, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri oldu. Küresel piyasalar, bu adımı büyük bir belirsizlik ve endişe ile karşıladı. Yatırımcılar, dünya genelinde büyüyen bir ticaret savaşından endişe duyuyor."

Önümüzdeki günler kritik

Akpınar, mevcut piyasa durumunun geleceği hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son birkaç gündür yaşananlar, geçici bir piyasa düzeltmesinden daha fazlası olabilir. Eğer ticaret savaşı tırmanmaya devam ederse, dünya ekonomisi ciddi bir yavaşlama yaşayabilir. Piyasalar zaten yüksek faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler ve resesyon korkusuyla sarsılmışken, böyle bir darbe daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Önümüzdeki günler ve haftalar kritik bir öneme sahip. Trump'ın ticaret politikalarının ekonomik sonuçlarını henüz tam olarak öngöremiyoruz."

AB Ticaret Bakanları bir araya geliyor

AB üyesi ülkelerin ticaret bakanları, ABD ile yaşanan gümrük vergisi krizini görüşmek üzere bugün Lüksemburg'da bir araya geliyor. Toplantının amacı, ABD Başkanı Donald Trump'ı yakın zamanda uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerini geri çekmeye ikna edecek ortak bir strateji belirlemek. Ayrıca, müzakerelerin başarısız olması durumunda uygulanacak misilleme vergileri ve diğer olası önlemlerin hazırlıkları da ilerletiliyor. Almanya'yı toplantıda Ekonomi Bakanı Robert Habeck temsil edecek.

Akpınar, sözlerine şöyle devam etti:

"Politik gelişmelerin yönü, piyasaların seyrini belirleyecek. Avrupa Birliği ticaret bakanları, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına karşılık vermek üzere bugün Lüksemburg'da bir araya geliyor. Misilleme tarifeleri, ABD ile yeni müzakereler ve Trump'ın radikal finans politikalarına karşı stratejiler AB'nin gündeminde. Avrupa Birliği'nin vereceği ortak tepki, Çin'in atacağı yeni adımlar ve ABD ile yapılacak olası görüşmeler, piyasalar üzerinde belirleyici bir etki yaratacak. Eğer taraflar bir uzlaşma yoluna girerse, piyasalar yeniden toparlanabilir, aksi takdirde, piyasalar ve AB ekonomisi ABD ile uzun bir ticaret savaşına hazırlıklı olmalı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DAX Endeksi Kriz Yaşadı - Son Dakika

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