DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar: Bazı sendikalar 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar: Bazı sendikalar 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalkıyor

DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar: Bazı sendikalar 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalkıyor

DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar, kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarını görmezden gelen bazı sendikaların 3 yıldır sendika barajı ile uğraştığını belirtti. Uçar, bu sendikaların çalışanların ve emeklinin haklarını kendi menfaatleri için görmezden geldiğini ifade etti.

28.07.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar, kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarının aklından dahi geçirmeyen bazı sendikaların, 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalktıklarını ifade etti.

Bu sendikaların, çalışanların ve emeklinin haklarını kendi menfaatleri uğruna görmezden geldiğini vurgulayan DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar, "Masada dahi anlaşamayan ve şark kurnazlığı yapan sarı sendikaların kendi menfaatleri uğruna ortaklaşa gece yarısı komisyondan geçirerek Gazi Meclisin gündemine getirilen "Toplu Sözleşme İkramiyesi" adı altında %1 lik sendika baraj kılıfını Kanunlaştırmanın peşine düşmüşlerdir. DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf UÇAR; Yanlış hesap Bağdat'tan döner deyimiyle sarı sendikalar tarafından dikte edilen %1 baraj uygulaması, önce Danıştay, ardından Anayasa Mahkemesi ve bugün de Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Genel Kurul'unda veto edilmiştir. Ama bu defa Gazi Meclisten geri dönmüştür." dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Uçar daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Amaçları tekelleşmek olan, kendi çıkarları gözeten üç büyük sendika %1 barajın altında kalan, sendika üyelerine 190?, %1 barajının üstünde kalan sendika üyelerine 642? verilmesi öngörülen ayrımcı uygulama TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek sendika ayrımı yapılmaksızın tüm memurların lehine olacak şekilde güncellenerek kabul edilmiştir. Bu süreçte Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) in de üye olduğu Kamu Sendikaları Platformunda 85'in üzerinde bağımsız sendika ile birlikte eylem yapan, ILO Ankara temsilciliği önünde hak arayan Milletvekillerimizle görüşen sosyal medyada sesini duyuran tüm Sendika Genel Başkan ve teşkilatlarını yürekten kutluyoruz. Emekçinin emeğini gören inanan desteklerini esirgemeyen tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yusuf Uçar, Kamu, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar: Bazı sendikalar 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 14:35:50. #1.13#
SON DAKİKA: DEB-SEN Genel Teşkilat Sekreteri Yusuf Uçar: Bazı sendikalar 3 yıldır sendika barajı ile yatıp kalkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement