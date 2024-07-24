Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine Mehteran Takımı Konseriyle Renk Kattı - Son Dakika
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Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine Mehteran Takımı Konseriyle Renk Kattı

Bayburt Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Trabzon Kanuni Mehteran Takımı Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda konser verdi. Mehter takımı, söylediği marşlarla milli ve manevi duygulara hitap ederken, Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine mehteran takımı konseriyle renk kattı. Konseri dinlemeye gelenler marşlara eşlik ederken, mehteran takımı büyük alkış aldı ve konser sonunda plaketlerini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan takdim etti.

24.07.2024 00:40
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Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine mehteran takımı konseriyle renk kattı

BAYBURT - Bayburt Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Trabzon Kanuni Mehteran Takımı Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda konser verdi. Mehter takımı söylediği marşlarla, milli ve manevi duygulara hitap ederken, Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine mehteran takımı konseriyle renk kattı.

Mehteran takımı seslendirdiği coşku dolu marşlarla alanda bulunanlara güzel bir gün yaşattı. Büyük küçük fark etmeksizin konseri dinlemeye gelenler marşlara hep bir ağızdan eşlik ederken, performanslarıyla büyük alkış alan mehteran takımına konser sonunda plaketleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından takdim edildi.

Programda konser öncesi bir konuşma yapan Vali Eldivan, Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin sadece Bayburt'un kültür ve sanat hayatına katkı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda şölenlerin sıla ile gurbet arasında bir köprü kurduğuna değinerek, "Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine hepiniz hoş gediniz, sefalar getirdiniz. Huzurun, kardeşliğin, vatana ve millete sadakatin en güzel örneklerini vermiş olan Bayburt'umuz, bu kadim geleneğiyle Vatan için gerektiğinde harç olmuş birleştirmiş, gerektiğinde tuğla olmuş inşa etmiştir. 28 yıldır büyük bir emek ve hizmetle, ulusal ve uluslararası bir hüviyet kazanan Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri sadece Bayburt'un kültür ve sanat hayatına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sıla ile gurbet arasında bir köprü kurmaktadır. Bu vesile ile ülkemizin değişik illerinden ve yurt dışından Bayburt'umuza gelen tüm misafirlerimize ilimiz adına hoş geldiniz diyorum. Gurbetçi hemşehrilerim ile bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin ilimize, ülkemize ve Türk Dünyasına hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dede Korkut 28. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine Mehteran Takımı Konseriyle Renk Kattı - Son Dakika

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