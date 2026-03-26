Dede Korkut Yarışması\'nda Bayburt Birincisi Belirlendi

26.03.2026 09:26
Seçil Şubatlıoğlu, 'Köklerden Gelen Adın Sırrı' öyküsüyle Bayburt birincisi oldu, İstanbul'a gidecek.

Dede Korkut Platformu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Turan'a Doğru Dede Korkut Öykü Yarışması'nın Bayburt birincisi belirlendi. Yarışmada, Milli İrade Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Seçil Şubatlıoğlu, 'Köklerden Gelen Adın Sırrı' adlı öyküsüyle il birincisi oldu.

Bayburt'tan toplam 40 öğrencinin katıldığı yarışmada birincilik elde eden Seçil Şubatlıoğlu, İstanbul'da yapılacak büyük finalde Bayburt'u temsil edecek.

Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çakır, okullarının yarışmada üst üste ikinci kez il birinciliği elde ettiğini belirtti. Geçen yıl öğrencileri Feyzanur Binbir'in Bayburt birincisi olduğunu ve Türkiye genelinde dördüncülük derecesi aldığını hatırlatan Çakır, bu yıl da aynı gururu Seçil Şubatlıoğlu ile yaşadıklarını ifade etti.

Çakır, başarının elde edilmesinde emeği bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gamze Polattimur ile öğrencisi Seçil Şubatlıoğlu'nu tebrik ederek, Türkiye genel sıralamasında da derece beklediklerini kaydetti.

İl birincilerinin belli olmasının ardından gözler yarışmanın finaline çevrildi. Final, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bayburt birincisi Seçil Şubatlıoğlu ile diğer illerde dereceye giren öğrencilerin final öncesinde refakatçileri eşliğinde İstanbul gezisine katılacağı öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

