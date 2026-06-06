Dede ve Torun Arasındaki Sıcak Bağ

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Yayıklı köyünde yaşayan dede ile torunun sevgisi gülümseten ve duygulandıran anlar yaşatıyor.

Yayıklı Mahallesi ilk-ortaokulunda öğrenci servisi şoförü 60 yaşındaki Mahmut Kılıç, Akpınar Mahallesinden her gün diğer öğrencilerle birlikte torunu olan 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Merve İkra Kılıç'ı da okula götürüp getiriyor. Mahmut Kılıç, okul çıkış saatinde, torunu ile her gün oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Dedesini kovalayıp yakalayan Merve İkra'nın dedesine sarılıp kucaklaması duygu dolu anlar oluşturuyor.

Dede ile torunun duygu dolu anları bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Mahmut Kılıç; torununu çok sevdiğini, her okul çıkışında kendisi ile oyunlar oynadığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR