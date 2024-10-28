Dede Yavru Yılanı Torunlarına Sevdiriyor

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Elazığ'da bir kişi, yakaladığı yavru yılanı dizinin üstüne bırakıp torunlarına sevdirip o anları kayıt altına aldı.

Olay Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi arazide yavru bir yılan yakaladı. Bunun üzerine çevrede bulunan dede ve torunları merak edip hayvana yaklaştı. Dede, yavru yılanı dizinin üstünde torunlarına sevdirirken, "Bak kızım ne kadar güzel, kaçmaz kızım, ne güzel" dedi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ