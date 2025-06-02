Dededen Toruna Arıcılık Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dededen Toruna Arıcılık Geleneği

Dededen Toruna Arıcılık Geleneği
02.06.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'dan Kars'a gelen Yaman ailesi, 21 yıldır dedelerinden kalan arıcılığı sürdürüyor.

Ordu'dan Kars'a gelerek arıcılık yapan çift, dedelerinden miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Yılda yaklaşık 6 ton bal üretimi yapan Yaman ailesi arıcılıkla üç çocuklarını okuttu.

Kars'a havaların ısınmasıyla birlikte arıcılar da gelmeye başladı. Ordu'nun Fatsa ilçesinden Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyüne kovanlarını getiren bal üreticisi Ali Yaman, 21 yıldır dedelerinden kalan mesleği sürdürüyor. Kars'ın zengin florasından dolayı bölgeyi tercih ettiklerini belirten Yaman, yıllardır aynı noktada bal üretimi yaptıklarını kaydetti. Yaman ailesi yılda yaklaşık 6 ton bal üretiyor.

"21 yıldır aynı nokta da arıcılık yapıyor"

Değirmen köprü köyüne 21 yıldır geldiğini belirten üretici Ali Yaman, "Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış. O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Kars'ın Arpaçay ilçesi Değirmen Köprü köyü, yani Cedere'deyim. Buranın doğası, bitki örtüsü çok güzel, geven, boğa dikeni, kekik gibi bitkiler sayesinde arılar kaliteli bal üretiyor. Bu yüzden bölgeyi bırakmıyoruz. 200'e yakın arı kovanımız var ve yılda ortalama 5 ile 6 ton arasında bal üretiyoruz" dedi.

Eşiyle birlikte arıcılık yaptığını ifade eden Seyran Yaman, arıcılıkla çocuklarını okuttuklarını söyledi. Seyran Yaman, "Eşimle birlikte 21 yıldır arıcılık yapıyoruz. Bu meslek sayesinde 3 çocuğumuzu okuttuk. Başka bir gelirimiz yok, sadece arıcılıkla geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Yaman ailesi, hem doğal üretimi, hem de dedelerinden miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Çift arıların ve kovanların bakımını da birlikte yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kovanlarının başına gelen çift, karanlık çökünce dinlenmek üzere kulübelerine geçiyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Miras, Fatsa, Yerel, Yaşam, Tarım, Doğa, Ordu, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dededen Toruna Arıcılık Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Dededen Toruna Arıcılık Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.