Dedeler Köyü\'nde Sulama Sorunu

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen yurttaşlar, sulama alanının tarlalarına uzak olması nedeniyle arazilerini yeterince sulayamıyor, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Yılda bir kez ürün alabilen çiftçiler, verimin artırılması için bölgeye sulama sistemi kurulmasını talep etti.

Yüksekova'ya bağlı Dedeler köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, kış hazırlıklarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden köylüler, gün boyunca güneş altında ot biçerek hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bölgedeki su ihtiyacına işaret eden köylüler, yetkililerden sorunlarına çözüm bekliyor.

Feyyaz Koç isimli vatandaş, bölgedeki su ihtiyacına ilişkin, "Sabah erken saatlerde kalkıp geliyoruz. Güneşin altında akşama kadar çalışmak tabii ki zor oluyor ama mecburuz. Koyunlarımız ve hayvanlarımız var. Onları kışın mağdur etmemek için çalışmak zorundayız. Sulama sistemi olmadığından dolayı kendimiz sulamaya çalışıyoruz. O da yetmiyor. Gördüğünüz gibi pek bir verim yok. Eğer bir sulama alanı yada sondaj olsaydı verim daha da iyi olurdu. Biz sulama alanı ve sondaj istiyoruz. Koyunlar şu an yaylada ilerleyen günlerde onlar dönünce onları sulamak için bir alana ihtiyacımız var, o da elimizde yok. Tek bir sulak alan var o da çok uzak" dedi.

"SU OLSA, YILDA BİR KEZ ALDIĞIMIZ VERİMİ İKİ, ÜÇ DEFA ALABİLİRİZ"

Harun Arslan, ailesiyle birlikte sabah ezanından akşam saatlerine kadar tarlada çalıştıklarını belirterek, "Gün boyu aile bireyleriyle tarlaya geliyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz 300-400 balya topluyoruz. Mecburuz, geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Bir sondaj suyu olsa, yılda bir kez aldığımız verimi iki, hatta üç defa alabiliriz" şeklinde konuştu.

Muhammed Arslan da yıllardır aynı işi yaptığını belirterek, "Sabah saat 6'da geliyorum, hayvanlar için ot biçiyorum. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Sulama alanı olmadığı için yılda bir kere ot biçiyoruz. Su olmadığı için verimimiz de düşük. Daha iyi verim almak için bize sondaj yapılmasını istiyoruz" dedi.