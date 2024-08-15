Yerel

DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı\'ndan açıklama

Asansör kazasında bilirkişi raporu! Beren\'in ölümünün kimin elinden olduğu ortaya çıktı

27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi

Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu

Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir, gülme krizine girdi

Define aramak için açılan çukura düşen yavru domuz böyle çıkartıldı

KÜTAHYA - Kütahya Altıntaş ilçesinde define için kazılan çukurdan domuz yavrusu çıkartıldı.

Altıntaş ilçesi Örenköy, Canoluk mevkiinde düşen domuz yavrusu orman işletme personeli tarafından devriye esnasında fark edildi. Domuz yavrusu düştüğü define için kazıldığı tahmin edilen çukurdan halat bağlanarak sağlıklı bir şekilde yara almadan çıkartıldı.

Yavru yaban domuzu daha sonra orman içlerine doğru kaçarak gözden uzaklaştı.