Define aramak için açılan çukura düşen yavru domuz böyle çıkartıldı
KÜTAHYA - Kütahya Altıntaş ilçesinde define için kazılan çukurdan domuz yavrusu çıkartıldı.
Altıntaş ilçesi Örenköy, Canoluk mevkiinde düşen domuz yavrusu orman işletme personeli tarafından devriye esnasında fark edildi. Domuz yavrusu düştüğü define için kazıldığı tahmin edilen çukurdan halat bağlanarak sağlıklı bir şekilde yara almadan çıkartıldı.
Yavru yaban domuzu daha sonra orman içlerine doğru kaçarak gözden uzaklaştı.
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