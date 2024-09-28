Defineci Çukuruna Düşen Yavru Ayı Kurtarıldı - Son Dakika
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Defineci Çukuruna Düşen Yavru Ayı Kurtarıldı

Defineci Çukuruna Düşen Yavru Ayı Kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde definecilerin kazdığı yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşen yavru ayı, vatandaşların ve Doğa Koruma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

28.09.2024 18:16  Güncelleme: 18:21
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde definecilerin kazdığı derin çukura düşen yavru ayı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hanönü ilçesine bağlı Sirke köyü mevkiinde defineciler tarafından kazıldığı düşünülen yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura yavru ayı düştü. Kendi imkanlarıyla çukurdan çıkamayan yavru ayıyı çevreden geçen vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Hanönü Belediyesine ekiplerine durumu bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayıyı düştüğü çukurdan çıkartabilmek için Hanönü Belediyesi'nden makine desteği istedi. Bunun üzerine Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, ekibiyle birlikte bölgeye gitti. Belediye ekipleri, kepçe ile çukurun ağzını genişletip ayının çıkabileceği hale getirdi. Çukurdan çıkan yavru ayı, koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Defineci Çukuruna Düşen Yavru Ayı Kurtarıldı - Son Dakika

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