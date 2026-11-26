Hatay'ın Defne ilçesinde bozuk yollar ve biriken çöp yığınları vatandaşların tepkisine neden oldu. Koltuk, kanepe ve moloz atıklarının bulunduğu sokakta kötü koku ve farelerden şikayet eden mahalle sakinleri, yağışlı havalarda suyla dolan çukurlardan dolayı yürümekte ve araçlarıyla ilerlemekte güçlük de çektiklerini belirterek, Defne Belediyesinden çözüm beklediklerini söylediler.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken evsel atıkların yanı sıra koltuk, kanepe, kauçuk ve moloz gibi çeşitli atıkların kötü kokuya ve haşerelere neden olduğunu belirterek, Defne Belediyesine tepki gösterdiler. Yağışla birlikte içi suyla dolan çukurların hem okula giden çocukları hem de araçları için tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çöp yığınların etrafında farelerin de cirit attığını, özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korktuklarını söylediler.

"Fareler çoğaldı, geceleri kedilerle birlikte sokaklarda dolaşıyorlar"

Bölgede yaşanan sorunları Defne Belediyesi'ne bildirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade eden Burcu Dağlı, "Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşıyoruz. Sokağın bu halini görüyorsunuz. Defne Belediyesini defalarca aradık, ilgili kurumlara başvurduk. Biz sesimizi duyurmak için daha nereye gitmeliyiz. Çocuklarımız bu çöplerin, çukurların ve çamurun içinden geçerek mi okula gitmeli. Çöp vergisi başta olmak üzere bütün vergilerimizi ödüyoruz ancak burada herhangi bir hizmet göremiyoruz. Çekmece Mahallesi'nin birçok sokağı aynı durumda. Kötü kokudan, sineklerden geçilmiyor. Fareler çoğaldı, geceleri kedilerle birlikte sokaklarda dolaşıyorlar. Akşam saatlerinde dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Defne Belediyesine, muhtarlığımıza başvurduk ancak herhangi bir geri dönüş alamadık. Belediye gelip burada bir çalışma yapmıyor. Vergi almaya gelince herkes vatandaşın kapısını çalıyor ancak hizmet konusunda ortada kimse yok" dedi.

"Antakya Belediyesi sınırlarında kalan sokaklarda asfalt çalışmaları yapılmış, ancak biz Defne Belediyesi sınırlarında kalmamıza rağmen hizmet alamıyoruz"

Yollarda asfalt olmadığı için çocukların çamurlu yollardan okula gittiklerini söyleyen Dağlı, "Burada koltuktan kauçuğa, molozdan evsel atığa kadar her türlü çöp bulunuyor. Belediye başkanımıza sesleniyoruz; lütfen gelin bu sokakları görün, kokuyu hissedin ve bizim yaşadığımız mağduriyete ortak olun. Biz destek bekliyoruz. Yolların durumu nedeniyle aracımla buradan geçemiyorum, aracım sürekli sanayiye gitmek zorunda kalıyor. Ön ve arka sokakların durumu da aynı. Caddeye çıkabilmek için daha düzgün yolları tercih ederek dolaşmak zorunda kalıyorum. Birkaç yüz metre ileride Antakya Belediyesi sınırlarında kalan sokaklarda asfalt çalışmaları yapılmış. Ancak biz Defne Belediyesi sınırlarında kalmamıza rağmen hizmet alamıyoruz. Arada kalmış durumdayız. Ne asfalt var ne de düzgün bir yol. Hemen yukarıda okul bulunuyor. Çocuklarımız yağmurda, çamurda bu yollardan geçerek okula gitmek zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

"Böyle bir çöplüğün içerisinde yaşamak istemiyoruz"

Koltukların, molozların olduğu çöplüğün içerisinde yaşamak istemediklerini söyleyen Gülhan Abay ise, "Çekmece Mahallesi'nde yaşıyoruz. Burası Defne Belediyesinin sorumluluk alanında bulunuyor. Yağmur yağdığı zaman sokaktan hiçbir şekilde geçemiyoruz. Yolun üzeri düzeltilmiş gibi görünse de hala yürümek mümkün değil. Araçlar geçerken yola zarar veriyor, parçalanıyor ve çamura saplanarak ilerleyemiyor. Çocuklarımızı bu yollardan okula göndermek zorunda kalıyoruz. Çöp atmak için bile dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Şu çöplüğün haline bakın. Böyle bir ortamda nasıl yaşayabiliriz? Sayın belediye başkanımızdan bizimle ilgilenmesini ve destek olmasını istiyoruz. Buradaki çöplerin temizlenmesini, çamurlu yolların düzenlenmesini bekliyoruz. Burada başıboş köpekler ve fareler bulunuyor. Çocuğumu çöp atmaya göndermeye korkuyorum. Hatta ben bile korkudan dışarı çıkamıyorum. Çocuğumu da tek başına gönderemiyorum. Böyle bir çöplüğün içerisinde yaşamak istemiyoruz. Yetkililerden bir an önce sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.