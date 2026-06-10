Defne'de Bıçaklı Kavga: Emekli Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Defne'de Bıçaklı Kavga: Emekli Adam Hayatını Kaybetti

Defne\'de Bıçaklı Kavga: Emekli Adam Hayatını Kaybetti
10.06.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne'de tartıştığı şahısla yaşanan kavgada Nurettin Ateş, kaldırım taşıyla vurularak öldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs ve 63 yaşındaki Nurettin Ateş arsında yaşanan kavgada elinde bıçak bulunan Ateş'in parke taşının kafasına isabet etmesiyle öldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Şubat 2025 tarihinde Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 63 yaşındaki emekli Nurettin Ateş, kaldırımda yürüdüğü esnada karşıdan gelen A.K. ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada zihinsel engelli raporu bulunan A.K., elinde bıçak bulunan ve kendine doğru savuran Ateş'e kaldırım taşı fırlattı. Ateş'in yere yığıldığını gören A.K. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımında tedavi gören Ateş, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 27 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan A.K. 2 Haziran tarihinde görülen mahkemede şartlı olarak tahliye edildi. Tahliye edilen A.K'nin parke taşını Ateş'in kafasına atıp kaçtığı anlar anbean kameraya yansıdı. Yıllardır birlikte yaşadığı eşini kaybeden Kader A., şahsın tahliye edilip dışarıda olmasının kendileri için büyük yıkım olduğunu söyledi.

"Şahsın tahliye edilmesi bizim için büyük bir yıkım oldu"

Şahsın mahkeme tarafından tahliye edilmesinin kendilerini yıkıma uğrattığını söyleyen K.A, "Nurettin Ateş çok iyi biri, kimseye zararı olmayan ve çocuklarına düşkün biriydi. Nurettin, 63 yaşındaydı ve emekliydi. Harbiye Mahallesi'nde Nurettin, yolda yürürken biri tarafından kafasından kaldırım taşıyla vurularak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Olay 2025 yılında, ben evdeyken bana telefon geldi, eşiniz hastanede hastaneye gelin dedi. Olaydan 3 gün sonra eşim vefat etti. Güvenlik kamerasında zaten görülmüş, kafasına parke taşı ile vurulmuş, Eşimin yoğun bakımda olduğu sürece şahıs tutuklanmadı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Biz bu süreçte adalet savaşı vererek karakola giderek şahsı içeri alınmasını sağladık. Buradan yetkililerden talebim bu şahsın bir an önce tekrar tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum. Şahsın tahliye edilmesi bizim için büyük bir yıkım oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Defne'de Bıçaklı Kavga: Emekli Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:01:29. #7.12#
SON DAKİKA: Defne'de Bıçaklı Kavga: Emekli Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.