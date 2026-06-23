Defne\'ye üçüncü kreş müjdesi

Hatay'ın Defne ilçesinde, Defne Belediyesi tarafından çocukların eğitimine ve kadınların sosyal yaşama katılımına katkı sağlayacak üçüncü kreş projesinin temeli atıldı. Defne Belediyesi ile Kalbim Seninle Derneği iş birliğinde hayata geçirilecek proje için protokol imzalanırken, ilk harç da törenle döküldü. İlçeye modern bir kreş kazandırılması hedeflenen proje, hem çocukların erken yaşta nitelikli eğitim imkanına ulaşmasına hem de ailelerin günlük yaşamının kolaylaşmasına katkı sunacak. Defne Belediyesi'nin çocukların eğitimine ve kadın istihdamına destek olacak yeni kreş projesi, ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÜÇÜNCÜ KREŞ İÇİN İLK HARÇ DÖKÜLDÜ

Defne Belediyesi, ilçede çocukların eğitim olanaklarını artırmak ve ailelere destek olmak amacıyla üçüncü kreş projesi için çalışmalarını başlattı. Kalbim Seninle Derneği iş birliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında imzalanan protokolün ardından kreşin yapımı için ilk harç döküldü. Modern yapısıyla hizmet vermesi planlanan kreşin, çocukların güvenli, sağlıklı ve eğitim odaklı bir ortamda gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Defne'de okul öncesi eğitim alanında önemli bir ihtiyacın daha karşılanması bekleniyor. Defne Belediyesi'nin hayata geçirdiği kreş projeleri, çocukların eğitim hayatına erken yaşta güçlü bir başlangıç yapmasına destek olurken, ailelerin de günlük yaşamda daha fazla imkan ve kolaylığa ulaşmasına katkı sağlıyor.

ÖZGÜN: ÇOCUKLARA YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, çocuklara yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özgün, kreş projelerinin bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Özgün, her yeni kreşin çocuklar için daha aydınlık bir gelecek, aileler için önemli bir destek ve kadınlar için özgürleşme anlamına geldiğini vurguladı. Defne'nin yarınlarını güçlendiren projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Özgün, ilçede sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaların süreceğini ifade etti. Özgün, projeye destek veren Kalbim Seninle Derneği Başkanı Sebla Pamir Güler ve dernek üyelerine teşekkür ederek, üçüncü kreşin Defne halkına hayırlı olmasını diledi.

PROJE İLÇE SAKİNLERİ TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Defne Belediyesi'nin çocukların eğitimine ve kadın istihdamına katkı sunacak yeni kreş projesi, ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Projenin, özellikle okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar ve çalışan aileler için önemli bir destek sağlayacağı ifade edildi. Kreşin hizmete girmesiyle birlikte çocukların sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunacak güvenli bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor. Aileler açısından da önemli bir ihtiyaç olan kreş hizmetinin yaygınlaştırılması, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımını destekleyecek. Defne Belediyesi, üçüncü kreş projesiyle ilçede çocukların eğitimine yönelik yatırımlarını sürdürürken, kadınların yaşamın farklı alanlarında daha güçlü yer almasına katkı sağlayacak sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti.

Haber: Hüseyin Zorkun