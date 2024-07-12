Yıldırım Belediyesi 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi' Moral Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi' Moral Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yıldırım Belediyesi \'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi\' Moral Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yıldırım Belediyesi'nin 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi', şehit yakınları, gaziler ve yaşlıları ziyaret ederek moral ziyaretlerine devam ediyor. Gençler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da desteklediği 'Değirmen Gençlik Projesi' ile toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk, yeşil ve çevre duyarlılığı gibi konularda projeler üretiyor.

12.07.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Yıldırım Belediyesi 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi' Yıldırım'da şehit yakınları, gazi ve yaşlıları ziyaret ederek moral ziyaretinde bulunmaya devam ediyor.

Değirmen Gençlik Hareketi sosyal sorumluluk projeleriyle ile gönüllere ulaşmaya devam ediyor. 'İyilik İçin Harekete Geç' sloganıyla hayat bulan onlarca proje ile Yıldırımlı gençler ilçeye dair sosyal sorumluluk projeleri üretirken, fikirlerini uygulama imkanı buluyor. İlçenin dört bir yanına iyilik tohumları eken gençler, Değirmenönü Mahallesi'nde oturan şehit babası Sıtkı Ertem'in hanesine misafir oldular. 1995 yılında Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bircan Bölgesi'nde PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehitlik mertebesine erişen Ercan Erdem'i babasından dinleyen gençler şehit annesi ve babasına kendilerini misafir ettikleri için teşekkür ettiler.

Gençlerin 'Değirmen Gençlik Projesi' ile toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk, yeşil ve çevre duyarlılığı, insan hakları, hayvan hakları gibi birçok sosyal konuda proje ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iyilik peşinde koşan gençlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Yıldırım'da gençlere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençleri 'Değirmen Gençlik'ailesinin bir ferdi olmaya davet ederek, "Gençler, Yıldırım için harekete geçmeye hazır olduğunuzu biliyorum. Sizleri, kendinizi ve gençliğinizi ifade edebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz ve yeni deneyimler kazanacağınız Değirmen Gençlik projemize katılmaya ve iyilik için harekete geçmeye davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi' Moral Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi' Moral Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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