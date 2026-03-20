Değirmendere\'de Bayram Kuşakları

Mersin'in Değirmendere köyünde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma geleneği devam etti. Bayram Namazını kılan vatandaşlar, cami çıkısında köy meydanında sıraya girerek bayramlaştı. Bayramlaşmak için vatandaşlar sıraya girince uzun kuyruk oluştu. Gelenek sayesinde küslerin barıştığı ve geleneğin uzun yıllardır sürdüğü ifade edildi.

Bayramlaşma merasimi ile geleneklerini devam ettirdiklerini belirten Değirmendere Mahallesi Muhtarı Harun Karagöz, "Bu gelenekle beraber küsler, dargınlar birbirleriyle selamlaşıp bayramlaşıyorlar. Böylece aralarındaki sorunlar geçmiş oluyor" dedi. - MERSİN