 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, aday başvurularının devam ettiğini ve MYK toplantısında değerlendirileceğini belirtti. Bakırhan, İstanbul Belediye Başkan adaylığı için Başak Demirtaş'ın adının geçtiğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

23.01.2024 - 17:01,  Güncelleme: 17:05
Abone Ol

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan, Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama

"Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz"

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz" dedi.

Bakırhan, DEM Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Belediye Başkan adaylığı için Başak Demirtaş'ın adının geçtiğine ilişkin soruya Bakırhan, "Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz" dedi.

CHP ile ittifak konusunda Bakırhan, "Bu konuda kamuoyuna bilgi verdik" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin soruya Bakırhan, "Biz en önemli ve büyük güvenliğin barışla sağlanacağına inanıyoruz. Bu konuda da öyle düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan\'dan Demirtaş\'ın adaylığına ilişkin açıklama
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Merkez Yürütme Kurulu, Tuncer Bakırhan, Başak Demirtaş, DEM Parti, Güvenlik, Partiler, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Son Dakika
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı.
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement