Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafını İndirdi - Son Dakika
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Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafını İndirdi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıktı. Erol, mazbatasını aldıktan sonra makamına geçtiği sırada duvarda asılı olan fotoğrafı indirdi. Bu olay sonrasında kalabalık grup alkışlarla destek verdi.

05.06.2024 22:14
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Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol'un makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor. Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafını İndirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafını İndirdi - Son Dakika
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