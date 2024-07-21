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Demir çubuklu, sopalı ve taşlı kavgada sokak savaş alanına döndü: 7 yaralı

Ailelerin sopalarla ve taşlarla birbirlerine giriştiği kavgayı kimse ayıramadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ailelerin birbirlerine demir çubuk, sopa ve taşla saldırdığı kavga sonucunda darp edilerek yaralanan 7 şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kuyubaşı mahallesi Akkaya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ardından büyüyen tartışma, aileler arası kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir çubuk, sopa ve taşla saldırdığı kavgada, sokak adeta savaş meydanına döndü.

Darp edilerek yaralanan 7 şahıs hastanede tedavi altına alındı

Kavga sesleri üzerine sokağa inen mahalle sakinleri tarafları ayırmaya uğraşsa da tüm çabaları başarısız kaldı. Dakikalarca süren kavga sonucunda 7 kişi darp edilerek yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.