Demirci'de 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

Demirci\'de 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
12.03.2026 21:41  Güncelleme: 21:43
Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen geleneksel halk iftarı, 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. İftar programı, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde Ramazan'ın manevi atmosferini zirveye taşıdı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ilçe belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel halk iftarı, binlerce vatandaşın katılımıyla adeta bir dayanışma şölenine dönüştü.

İlçedeki kapalı pazar yerinde kurulan gönül sofralarında 5 bin kişi birlikte iftar açtı. Demirci Belediyesi tarafından organize edilen büyük iftar programı, ilçede Ramazan ayının manevi atmosferini zirveye taşıdı. İftar programına; AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti. İftar programı öncesinde ilçeye gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, program öncesi Demirci esnafını ziyaret ederek nabız tuttu. Esnafla tek tek sohbet eden Arınç, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Pazar yeri alanını dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte huzur içerisinde oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Erkan Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Demirci halkıyla aynı sofrada ekmeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gönül sofrasında bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, "Ramazan huzuru, kardeşliği ve sofrayı paylaşmaktır. Bugünde Demirci kendisine yakışan bir sofra kurdu. Değerli Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Dünyanın etrafından heryerde bir ateş çemberi, kaos ve sıkıntı var. Müslümanlar mağduriyet altında. Mazlumlar inliyor. Bu coğrafyada bu ateş hattının ortasında dimdik ayakta duran, binlerce yıl evveliyatından gelipte hale bugün aleme nizam veren güçlü duran bir Türkiye var. Al bayrağın gölgesi altında rabbim bizleri inşallah bizi muhafaza etsin. Devlete zeval vermesin. Milletin sofrasına bereket ve kardeşlik ruhumuz daim olsun" dedi.

İftar alanına geçildiğinde ise Arınç, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Arınç, çocuklarla da yakından ilgilendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

