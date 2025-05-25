Demirci'de Gelincik Güzelliği

Demirci'de gelinciklerden görsel şölen

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde, baharın habercisi olarak bilinen gelincik çiçekleri, ilçenin dört bir yanında açarak adeta görsel bir şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'nden geçen Nurullah Doğruel Bulvarı'nın yamaçlarında yoğun şekilde açan gelincikler, kırmızı renkleriyle doğayı renklendiriyor ve görenleri hayran bırakıyor. Sabah saatlerinde güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ışıl ışıl parlayan gelincikler, yürüyüş yapan vatandaşlara ve bölgeden geçen sürücülere unutulmaz manzaralar sunuyor. Yer yer ovaya doğru yayılan bu doğal güzellik, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bahar aylarında kısa ömürlü olmalarına rağmen bölgeye ayrı bir hava katan kırmızı gelincikler, hem ilçenin doğal dokusunu zenginleştiriyor hem de yöre halkına huzur veren bir manzara sunuyor.