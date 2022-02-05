Üye Girişi
Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı - Son Dakika

Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı

05.02.2022 15:43
Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı

Milli mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, ölümünün 61. yılında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından mezarı başında anıldı.

Milli mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, ölümünün 61. yılında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından mezarı başında anıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe'yi, ölümünün 61. yılında Eğriboyun Mezarlığında bulunan mezarı başında andı. Başkan Özcan ve Nazilli'de görev yapan basın mensupları ile birlikte Demirci Efe Aile kabristanlığında gerçekleştirilen sade törende Demirci Mehmet Efe'nin mezarı başında dua okundu.

Demirci Mehmet Efe'nin, Kurtuluş mücadelemizde ve birçok isyanın bastırılmasında üstün hizmet göstermiş, madalya ve övgülere layık görülmüş bir kahraman olduğunu hatırlatan Başkan Özcan; "Bu gün burada Demirci Mehmet Efemizi bir kez daha saygıyla gururla anıyoruz. Kendisi ve daha ismini sayamadığımız pek çok Efemiz memleketimiz için çok ciddi hizmetlerde bulunmuştur. Memleketin Yunan işgalinden kurtuluşunda terlerini, kanlarını, canlarını ortaya koymuşlar. Hepsinden Allah razı olsun, emeklerinden dolayı katkılarından dolayı, vatanın kurtarılmasında gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı. Bizlerde inşallah onlara layık olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onların o günkü emekleriyle yaptıkları fedakarlıklar ile biz bu günleri yasayabiliyoruz. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Ruhlarının şad Mekanlarının cennet olmasını rabbimden diliyorum" dedi.

Başkan Özcan ve Basın Mensupları ile birlikte gerçekleştirilen töreninin ardından Demirci Mehmet Efe ve aile kabristanlığında yatan diğer aile fertlerinin mezarlarına çiçek bırakıldı. - AYDIN

Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı
Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı
Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı

YORUMLAR
500

Kürşat Engin Özcan, Mehmet Efe, Nazilli, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:51 Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi?
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 15:51:25. #1.11#
SON DAKİKA: Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement