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Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

19.02.2022 09:51
Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demirciler Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan çevresinde istinat duvarı yapım çalışmalarını tamamlayarak peyzaj ve parke taşı döşeme işlemlerine başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demirciler Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan çevresinde istinat duvarı yapım çalışmalarını tamamlayarak peyzaj ve parke taşı döşeme işlemlerine başladı.

Yol yapım, bakım, onarım, istinat duvarı ile güçlendirme, temizlik, peyzaj, çevre düzenleme ve sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara her gün bir yenisini ekleyen Nazilli Belediyesi, Demirciler Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alanı yaz sezonuna hazırlıyor. Nazilli Belediyesi'nin çalışmaları ile Demirciler'in ihya olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Mesut Arı; "Düğün salonu ve mezarlık çevresindeki duvarlarımızı bitirdik. Bundan sonra çevre düzenlemesi yapacağız. Elektrik çalışmalarımız devam ediyor. Aydınlatma çalışmalarımız yakın zamanda başlayacak. Akabinde peyzaj ve parke taşı döşeme işlemlerimiz yapılacak. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallemiz çok güzel bir alana kavuşmuş olacak. Bugüne kadar yapmış olduğu bütün çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ediyorum. Bizler istiyoruz, Nazilli Belediyesi yapıyor. İnşallah her şey çok güzel olacak" diye konuştu. - AYDIN

Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor
Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor
Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor
Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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