Demiröz'den İmralı ve Emeklilik Açıklamaları - Son Dakika
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Yerel

Demiröz'den İmralı ve Emeklilik Açıklamaları

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, İmralı görüşmelerini reddetti ve emeklilere destek istedi.

15.03.2025 16:05
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Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Anahtar Parti Tarım Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, İmralı görüşmelerine ilişkin "Biz bir teröristle niye masaya oturulur bunu sorguluyoruz ve kabul etmiyoruz. Daha önce Süleyman Soylu, '50 kaldı, 40 kaldı, 30 kaldı' gibi haberler veriyordu.  Süleyman Soylu'dan sonra bir sürü terör yuvası yok edildi, bombalandı. Ordumuz bu konuda gayet başarılı işler yaptı. Böyle bir olayını yani bir barış sürecini iyi niyetli bulmuyoruz" dedi.

Anahtar Parti 1. Olağan İl Kongresi için Bilecik'e gelen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz ilk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Demiröz, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin şunları söyledi:

"Bugün emeklinin ocak- şubat ayında, dar gelirlinin enflasyonu yüzde 15,5. Yani kira, bakliyat, tavuk, yumurta dar gelirli ne alacak başka? Elektrik, su telefon, şehir içi otobüs bileti. Bu 15- 16'lara gelmiş, yani ocak ayında 22 bin lira maaş alan bir asgari ücretlinin veya 15- 20 bin maaş emeklinin maaşından yüzde 15 eksilmiş. Şimdi bu yüzde 15'i topluyorum 4 binden fazla. Martta ne olacağını bilmiyorum. TÜİK rakamlarını konuşuyorum. Sulandırmak istemiyorum devletin resmi TÜİK rakamlarını söylemek istiyorum ki biz 85 milyon olarak diyorum ki bu iş bir siyasi parti, siyasi görüş hükümet gibi algılanmasın. Hepimizin sorunu bu. Hepimizin emekli akrabaları var. İsteriz ki 4 bin değil 10 bin fayda sağlasın. Ama 10 bin sağlanan fayda bu taraftan 25 bin enflasyona neden olacaksa bu 4 bin ile yetinelim ama hükümet derhal peynirin, yumurtanın, ev kirasının, su parasının, elektrik parasına önlem alsın."

İmralı görüşmelerine dair de konuşan Demiröz, "Biz bir teröristle niye masaya oturulur bunu sorguluyoruz ve kabul etmiyoruz. Daha önce Süleyman Soylu, '50 kaldı, 40 kaldı, 30 kaldı' gibi haberler veriyordu.  Süleyman Soylu'dan sonra bir sürü terör yuvası yok edildi, bombalandı. Ordumuz bu konuda gayet başarılı işler yaptı. Böyle bir olayını yani bir barış sürecini iyi niyetli bulmuyoruz. Süreci hassasiyetle izleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Erken seçime her an hazır olduklarını da aktaran Demiröz, "Biz seçimin iki yıl içinde yapılacağını düşünüyoruz. Ancak herhangi bir erken seçime de hazırız" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Hükümet, Ekonomi, İmralı, Yerel, Tarım, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demiröz'den İmralı ve Emeklilik Açıklamaları - Son Dakika

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