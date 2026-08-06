Demirözü\'nde İhtiyaç Sahiplerine Destek Programı

Demirözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, '2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı' çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik dört başlıkta destek programı uygulanacak.

Program kapsamında 2026 yılı içinde evlenen veya evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere tek seferlik 75 bin lira beyaz eşya ve ev eşyası desteği, yeni çocuk sahibi olan ailelere 15 bin lira doğum yardımı, 0-3 yaş aralığında bebeği bulunan ailelere yıl sonuna kadar aylık 5 bin lira bebek yardımı ile 2026 yılı içinde evlenen veya evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere yıl sonuna kadar aylık 7 bin 500 lira kira desteği verilecek.

Destek programından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanabilecek. Başvurular Demirözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Başvuruların, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacağı ve desteklerin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.