Demokrasi Vurgusu: Pehlivanoğlu'ndan CHP'ye Destek - Son Dakika
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Demokrasi Vurgusu: Pehlivanoğlu'ndan CHP'ye Destek

23.06.2026 16:55
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Pehlivanoğlu, CHP Kuşadası'na destek ziyaretinde bulundu.

(AYDIN) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kararıyla geçersiz sayılmasının ardından karara itiraz eden ilçe örgütlerinden CHP Kuşadası İlçe Örgütü'ne destek ziyaretinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, yaşanan süreci "demokrasi ve hukuk adına kaygı verici" olarak değerlendirerek, bu süreçte tüm kesimlerin Atatürk ve Cumhuriyet değerleri etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Pehlivanoğlu, Zafer Partisi Aydın İl Başkanı ve il yönetimi ile ilçe yöneticilerinden oluşan heyet, CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti örgütüne desteklerini iletti. Gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve siyasal gelecek açısından kritik bir süreçten geçtiği vurgulanırken, siyasi farklılıkların ötesinde Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkılması gerektiği mesajı verildi.

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "Bugün yaşanan mesele yalnızca bir partinin iç meselesi olarak görülemez. Demokrasiye, hukuk düzenine ve millet iradesine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ülkemizin geleceğine zarar verebilecek girişimlere karşı farklı siyasi görüşlerden insanların ortak paydalarda buluşabilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin günümüzde her zamankinden daha fazla korunması gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların ancak ortak akıl ve dayanışma kültürüyle aşılabileceğini belirterek, "Bu süreçle baş edebilmenin yolu Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefinde, Cumhuriyet'in temel ilkelerinde ve demokrasi kültüründe buluşmaktan geçmektedir. Ayrışmanın değil, ortak değerlerde kenetlenmenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Demokrasi Vurgusu: Pehlivanoğlu'ndan CHP'ye Destek - Son Dakika

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