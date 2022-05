Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinin sevilen simalarından olan Yaşar Çırak (55), sevdalısı olduğu Demokrat Parti'nin (DP) tüm rozetlerini 40 yıldır yanında taşıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, her gün yakasına taktığı bir çok partiye ait rozet ve kravatı ile işe gelen 55 yaşındaki Yaşar Çırak, seyyar tezgahında sattığı sularla geçimini sağlıyor. Yıllardır Sevgi Yolu'nda ayakkabı boyacılığı yaparak, su satarak ekmeğini kazanan Çırak, bölge esnafının da göz bebeği oldu. Her gün erken saatlerde uyanıp üstünü giydikten sonra kravatını takan Çırak, çok sevdiği partisinin rozetlerini de takmayı ihmal etmiyor. 40 yıldır Demokrat Parti'nin tüm rozetlerini yakasında taşıyan Çırak, her seçimde de kendisinin aday olduğunu belirterek partisine destek istiyor. Yüzündeki gülümsemeyi hiç bırakmayan Çırak, her gün işe giderken kendisine seslenen caddedeki esnafları selamlamayı, bazılarının dükkanına girip çayını içmeyi de ihmal etmezken, adeta siyasi vefanın da bir simgesi.

Bir zamanlar ayakkabılarını parlattığı İsmet Sezgin, Nahit Menteşe ve Süleyman Demirel gibi pek çok siyasetçi siyaseti bırakmasına ve partinin faaliyetlerine son vermesine rağmen Ayakkabıcı Yaşar Çırak halen vefası gereği 40 yıl önce gönül verdiği partiye destek arıyor.

Siyasetin bir gönül işi olduğunu ve yıllardır partisinden hiç vazgeçmediğini belirten Yaşar Çırak, "Bazıları siyaseti menfaati gereği yapıyor ve siyaset genelde zengin işi oldu. Benim tek partim oldu. O da Demokrat Parti idi. Yıllar geçti. Bir çok kişi gemiyi terk etti ama, ben halen partimden ayrılmadım. Ölünceye kadar da partimden ayrılmayı düşünmüyorum" dedi. - AYDIN