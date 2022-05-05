Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı - Son Dakika
Üye Girişi

Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı

05.05.2022 09:56
Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı

Aydın'ın Efeler ilçesinin sevilen simalarından olan Yaşar Çırak (55), sevdalısı olduğu Demokrat Parti'nin (DP) tüm rozetlerini 40 yıldır yanında taşıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinin sevilen simalarından olan Yaşar Çırak (55), sevdalısı olduğu Demokrat Parti'nin (DP) tüm rozetlerini 40 yıldır yanında taşıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, her gün yakasına taktığı bir çok partiye ait rozet ve kravatı ile işe gelen 55 yaşındaki Yaşar Çırak, seyyar tezgahında sattığı sularla geçimini sağlıyor. Yıllardır Sevgi Yolu'nda ayakkabı boyacılığı yaparak, su satarak ekmeğini kazanan Çırak, bölge esnafının da göz bebeği oldu. Her gün erken saatlerde uyanıp üstünü giydikten sonra kravatını takan Çırak, çok sevdiği partisinin rozetlerini de takmayı ihmal etmiyor. 40 yıldır Demokrat Parti'nin tüm rozetlerini yakasında taşıyan Çırak, her seçimde de kendisinin aday olduğunu belirterek partisine destek istiyor. Yüzündeki gülümsemeyi hiç bırakmayan Çırak, her gün işe giderken kendisine seslenen caddedeki esnafları selamlamayı, bazılarının dükkanına girip çayını içmeyi de ihmal etmezken, adeta siyasi vefanın da bir simgesi.

Bir zamanlar ayakkabılarını parlattığı İsmet Sezgin, Nahit Menteşe ve Süleyman Demirel gibi pek çok siyasetçi siyaseti bırakmasına ve partinin faaliyetlerine son vermesine rağmen Ayakkabıcı Yaşar Çırak halen vefası gereği 40 yıl önce gönül verdiği partiye destek arıyor.

Siyasetin bir gönül işi olduğunu ve yıllardır partisinden hiç vazgeçmediğini belirten Yaşar Çırak, "Bazıları siyaseti menfaati gereği yapıyor ve siyaset genelde zengin işi oldu. Benim tek partim oldu. O da Demokrat Parti idi. Yıllar geçti. Bir çok kişi gemiyi terk etti ama, ben halen partimden ayrılmadım. Ölünceye kadar da partimden ayrılmayı düşünmüyorum" dedi. - AYDIN

Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı
Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı
Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı

YORUMLAR
500
Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı Aydın'da otomobil şarampole yuvarlandı

Demokrat Parti, Efeler, Aydın, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
09:49 Meg Ryan 20 yılın ardından romantik komedi ile geri dönüyor
09:49 Pandemi ve savaşın etkisiyle enerji alanında tedarik sorunu büyüyor: Emtia krizi yaklaşıyor
09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum
09:37 Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
09:21 Açık cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlere uygulanan koronavirüs izinleri uzatılmayacak
09:07 Çin "Sıfır Vaka" politikasını sert bir şekilde uyguluyor! Pekin'e gelen yolcular 10 gün karantina altına alınıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Demokrat Parti kurulduğu günden beri bu rozeti kimse çıkaramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement