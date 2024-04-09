Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında İzmir\'de camiler temizleniyor

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Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 200 yükümlü, İzmir'de düzenlenen proje ile camileri temizleyip tadilat işleri yaparak Ramazan Bayramı'na hazır hale getiriyor.

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yargı alanında bulunan Çiğli ilçesinde, yükümlülerin cezalarının bir kısmının kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak tamamlanması kararlaştırıldı. Yaklaşık 200 kamu çalışma yükümlüsü arasından 50 kişilik bir grup, günde 4 saat olmak üzere, Çiğli ilçesinde bulunan Egekent Merkez Camii'nde gerekli temizlik, bakım ve onarım işlemlerini yapıyor. Yükümlüler, camileri Ramazan Bayramı'na hazır hale getirmek için hummalı çalışmayı sürdürüyor.

5 camide temizlik işlemleri sürüyor

Ramazan ayı dolayısıyla camilerin yoğun olarak kullanılmasından dolayı, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının oluştuğunu kaydeden Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, "Hem vakit namazlarda çoğalan cemaat hem teravih namazları hem Kur'an mukabeleleri de camilerimizdeki kullanımı artırdığı için temizlik ve hijyen ihtiyacı da oluştu. Bu kapsamda kamu yararına çalışan yükümlerimizden 50 kişilik bir grubu, Çiğli ilçesinde tespit ettiğimiz 5 tane caminin temizlik işlemlerine görevlendirdik. Hem Ramazan ayının son haftasına yaklaşmış olmamız hem de Ramazan Bayramı'ndan önce camilerimizi son bir defa temizlemek için bu çalışmaları yerine getirdik" diye konuştu.

Kamu yararına çalışma yükümlülüğünün 2 şekilde meydana geldiğini anlatan Kaykaç, şunları kaydetti:

"Mahkemelerce hakkın kanunlarla ihtilafa düşmüş kişilerin yargılaması sonucu, adli para cezasına çarptırılan yükümlülerimiz eğer bu para cezalarını ödeyemeyecek durumdalar ise adli para cezaları günlük 4 saat karşılığında kamu yararına çalışma cezasına çevriliyor. Burada çalışan yükümlerimizden bir kısmı bunlar. Diğer bir grup kamu çalışma yükümlümüz de cezaevlerinden tahliye olup şartlı salıverme süresine kadar denetimi serbestlik kapsamında takip ettiğimiz yükümlülerin, kendi işini bulamayan ya da kendi işini kuramayan, başka bir sigortalı işte çalışılmayan yükümlülerimiz, cezalarının belli bir oranını kamu yararına ücretsiz olarak tamamlamak zorundalar."

"Yükümlülüklerin rehabilitasyon boyutu da var"

Kaykaç, kamu çalışma yükümlülüklerinin hem bir ceza hem de bir rehabilitasyon boyutunun da olduğunu söyledi. Sözlerini sürdüren Orhan Kayka, "Hükümlülerin, suça karışmış kişilerin rehabilitasyonu, toplumla adaptasyonunun sağlanması, sosyal becerilerinin oluşması ikinci amaçlarımız arasında. Kamu çalışma yükümlüleri bu kapsamda hem bir infaz sistemi hem de yükümlülerimizin suçtan uzaklaşması ve onların rehabilitasyonu için önemli bir araç" ifadelerine yer verdi. - İZMİR