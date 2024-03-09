Dengin Ceyhan Efes Selçuk'ta Kadın Bestecilerin Eserlerine Hayat Verdi - Son Dakika
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Dengin Ceyhan Efes Selçuk'ta Kadın Bestecilerin Eserlerine Hayat Verdi

Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan, Efes Selçuk'ta klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerine hayat verdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dengin Ceyhan 'Piyanonun Kadınları' resitaliyle Efes Selçuklulara muhteşem bir müzik ziyafeti verdi.

09.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan, Efes Selçuk'ta klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerine hayat verdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dengin Ceyhan "Piyanonun Kadınları" resitaliyle Efes Selçuklulara muhteşem bir müzik ziyafeti verdi.

Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen resitalde Dengin Ceyhan, klasik müziğin popüler bestecileri arasında yer almasa da müzik tarihinde iz bırakan 13 kadın bestecinin eserlerine tuşlarıyla hayat verdi.

Resital sonrasında Efes Selçuk'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dengin Ceyhan, "Proje Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçti. Kadınların maalesef müzik üretirken de birçok zorlukla karşı kaşıya kaldıklarını gördük.  Bu proje hayata geçtikten hemen sonra 8 Mart'ta burada olmak, bir kadın belediye başkanının olduğu bir yerde bulunmak benim için çok önemliydi. Filiz Ceritoğlu Sengel'in belediye başkanlığı yaptığı bir kentte yaşadığınız için sizlerin çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum" dedi.

Resitalin sonunda Efes Selçuk Belediye Meclis Üyesi Güllü Kartal genç sanatçıya teşekkür ederek,  Filiz Başkan adına Artemis Heykeli takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dengin Ceyhan Efes Selçuk'ta Kadın Bestecilerin Eserlerine Hayat Verdi - Son Dakika

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