Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Sinop'ta Anıldı

06.05.2026 15:09  Güncelleme: 16:14
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54. yılında Sinop'ta düzenlenen anma programıyla yad edildi. CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı, bu direnişin ve bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idamlarının 54. yılında Sinop'ta anıldı. CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın, "Son anlarında 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyerek bu ülkenin hafızasına yalnızca bir veda değil, güçlü bir direniş bıraktılar" dedi.

CHP Sinop Gençlik Kolları tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı dolayısıyla Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Programa Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın programda şunları söyledi:

"Bu topraklarda üç genç vardı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. 'Üç Fidan' dedik. Çünkü bu ülkenin karanlığa değil, özgürlüğe doğru büyümesi için yaşadılar. İdam sehpasına giderken bile eğilmediler, boyun bükmediler, susmadılar, geri adım atmadılar. Son anlarında 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyerek bu ülkenin hafızasına yalnızca bir veda değil, güçlü bir direniş bıraktılar. Susturulmak istendiler ama daha gür konuştular. Yok edilmek istendiler ama çoğaldılar. Unutturulmak istendiler ama bu ülkenin vicdanına kazındılar. Çünkü bazı insanlar ölmez, fikre dönüşür. O fikir bugün hala meydanlarda, sokaklarda ve mücadelede yaşamaktadır."

Biz de buradayız. Yarım bırakılmak istenen sözü tamamlamak, kurulan hayali bugünün mücadelesine taşımak için. Bize bırakılan miras nettir, işçi sınıfı bugün hala taşeron düzene karşı direniyorsa, güvencesizliğe, iş cinayetlerine, yoksulluğa ve geleceksizliğe karşı direniyorsa bu devralınan mücadelenin kendisidir. Gençler gelecek kaygısına, umutsuzluğa ve adaletsiz düzene karşı itiraz ediyorsa bu, süren direniştir. Emekliler insanca yaşam, geçim hakkı ve onurlu bir hayat için ses yükseltiyorsa bu, büyüyen hak arayışıdır.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu mücadeleyi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldıkları 'tam bağımsızlık' düşüncesiyle başlattı. Bu bir tarih değil, bir çizgiydi. Bu bir anı değil, bir duruştur. Bu bir geçmiş değil, bugündür. Deniz Gezmiş'in sözleri hala yolumuzu aydınlatıyor. Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa, onlar bizleriz. Bugün de aynı yerden sesleniyoruz: Bu ülkenin bağımsızlığına, emeğine ve adaletine sahip çıkanlar var. Bu mücadele susmayacak, geri çekilmeyecek, teslim olmayacak. Bizler 6 Mayıs'ın mirasını sadece anmıyoruz, bugünün mücadelesine dönüştürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin geleceği geçmişi hatırlamakla değil, bugün doğru yerde durmakla şekillenir. Biz doğru yerde duruyoruz. Bu ülkeye sözümüz var. Emeğin sömürülmediği, adaletin gecikmediği, gençlerin umutsuzluğa mahkum edilmediği, kadınların hayatın her alanında eşit, özgür ve güvende olduğu bir Türkiye. Üç Fidan'ın bıraktığı yerden devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

