Şehitkamil Belediyesi, Lise Öğrencilerine Günübirlik Deniz Kampı Düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediyesi, Lise Öğrencilerine Günübirlik Deniz Kampı Düzenliyor

Şehitkamil Belediyesi, Lise Öğrencilerine Günübirlik Deniz Kampı Düzenliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine karne hediyesi olarak düzenlediği Günübirlik Deniz Kampı projesiyle gençlere unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

21.07.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede öğrenim gören lise öğrencilerine karne hediyesi olarak düzenlediği Günübirlik Deniz Kampı projesiyle gençlere unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor. 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği bu etkinlik, öğrencilerin yaz tatillerini daha keyifli, verimli, aktif ve eğlenceli geçirmelerini amaçlıyor.

Başkan Umut Yılmaz tarafından başlatılan anlamlı proje, öğrencilerin tatil dönemlerinde hem dinlenmelerine hem de yeni beceriler kazanmalarına imkan tanıyor. Günübirlik Deniz Kampı kapsamında öğrenciler, çeşitli etkinlikler ve aktivitelerle dolu bir gün geçiriyor. Bu etkinlikler arasında denizde yüzme, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynama ve yeni beceriler öğrenme fırsatları bulunuyor.

Başvurular devam ediyor

Projeye katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Şehitkamil Belediyesinin resmi internet adresi olan "sehitkamil.bel.tr" üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuruların devam ettiği bu dönemde, öğrencilere sunulan bu fırsat büyük ilgi görüyor.

Unutulmaz hatıralar biriktirme imkanı

Şehitkamil Belediyesinin düzenlediği Günübirlik Deniz Kampı etkinliğine katılan öğrenciler, yaşadıkları bu güzel deneyimle yaz tatillerini dolu dolu geçirme fırsatı buluyorlar. Öğrencilerin denizde yüzme, oyunlar oynama ve yeni beceriler kazanma gibi aktivitelerle dolu bir gün geçirdikleri bu kamp, onlar için unutulmaz hatıralar biriktirme imkanı sağlıyor.

Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür

Kampa katılan öğrenciler, harika bir deneyim yaşadıklarını ifade ettiler. Denizde yüzmekten, arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynamaktan ve yeni beceriler öğrenmekten büyük keyif aldıklarını dile getiren öğrenciler, kampın onlar için harika bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdiler. Öğrenciler, bu unutulmaz deneyimi yaşama fırsatı sunduğu için Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Projelerden sadece biri

Günübirlik Deniz Kampı projesi, Şehitkamil Belediyesinin gençlere yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden sadece biri. Belediye, yıl boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmayı ve onları desteklemeyi sürdürüyor. Bu projeler, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve sosyal hayatlarını zenginleştirmeleri için önemli fırsatlar sunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Tatil, Etkinlikler, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi, Lise Öğrencilerine Günübirlik Deniz Kampı Düzenliyor - Son Dakika


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