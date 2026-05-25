Deniz Keyfi: Minik Keçi Kano Gezisi

Muğla'nın Datça ilçesinde henüz 1 aylık keçi yavrusu, sahibiyle birlikte çıktığı kano gezisinde sevimli tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Denizde kano üzerinde görüntülenen minik keçi yavrusu, görenlerin yüzünü güldürdü.

Sahibi Emre Yılmaz ile birlikte kano üzerinde denize açılan keçi yavrusu, ilk kez denizle buluştu. Oldukça sakin ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken minik yavru, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

Yaşadıkları anları anlatan Emre Yılmaz, keçi yavrusunun henüz 1 aylık olduğunu belirterek, "İlk kez denize çıktı. Bir ara suya düştü ama yüzebildiğini görünce biz de şaşırdık. Çok keyif aldığını düşünüyorum. Gezilerimiz devam edecek" dedi. - MUĞLA