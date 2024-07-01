1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çeşme\'de Kutlandı

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Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü, Çeşme'de coşkuyla kutlandı.

Çeşme Kalesi'nin önündeki Deniz Şehitleri Anıtı'nın önünde gerçekleştirilen törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, Çeşme Liman Başkanı Ahmet Olcay Filiz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çeşme Liman Başkanı Ahmet Olcay Filiz'in Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu gerçekleştirilerek. İstiklal Marşı okundu.

"Denizler ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çeşme Liman Başkanı Filiz, "1 Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye'sinde çok önemli olan Kabotaj Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süregelen yabancılara verilen imtiyazlar, yani kapitülasyonlar sona erdirilmiştir. Bu Kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki egemenlik haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için bir dönüm noktası olmuştur. Denizler ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Bunun farkında olan büyük önder Atatürk'ün direktifleriyle ilan edilen kabotaj kanununun önemi günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmakta ve değerlendirilmektedir" diye konuştu.

"Bu serveti kirletmeden gelecek nesillere miras bırakmak öncelikli görevimiz olmalıdır"

Çeşme Liman Başkanı Filiz, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran bu Kanun ile birlikte Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, turizm, gemi inşa, tersanecilik, taşımacılık, denizcilik eğitimi ve bunun gibi alanlarda birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Sahip olduğumuz bu büyük servetin kıymetini bilmek, onu korumak ve bu serveti kirletmeden gelecek nesillere miras bırakmak öncelikli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerimle başta, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum."

Yapılan konuşmanın ardından Deniz Şehitleri Anıtı önündeki resmi törenin sona ermesinin ardından ilçe protokolü ve törene katılanlar, bir tur gemisiyle denize açıldılar. Sahil Güvenlik botları, Çeşme Ulusoy Limanı pilot tekneleri ve Çeşme Marina'ya ait tekneleri de denizde gösteri yaptılar.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama töreni, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, Çeşme Liman Başkanı Ahmet Olcay Filiz ve Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan tarafından, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. - İZMİR