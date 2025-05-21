Denizden Çamaşır Makinesi Çıktı: Bodrum\'da Temizlik Etkinliği Yapıldı

Denizden çamaşır makinesi çıktı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi kakışır" sloganıyla on bir yıldır devam eden deniz dibi temizliği etkinliğinin bu yılki ikinci ayağı Gümbet'te gerçekleştirildi. Denizden çıkanlar yine şaşırtmazken bu kez bir de çamaşır makinesinin çıktığı görüldü.

Bodrum'un masmavi koylarında geleneksel olarak sürdürülen Deniz Dibi Temizliğinin bu yılki ikinci etabı, 21 Mayıs Çarşamba günü Gümbet sahilinde yapıldı. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Meclis Üyesi Halil Eser katıldı.

Etkinlik kapsamında gönüllü belediye personelinden oluşan dalgıç ekibi tarafından toplam 43 kilogram atık denizden çıkarıldı. En dikkat çekici atıklardan biri ise bir çamaşır makinesi oldu. Etkinlik sonunda toplanan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gümbet sahilinde sergilendi.

Yapılan deniz dibi temizlik çalışmaları ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert şunları söyledi:

"Belediye ekiplerimizce gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkan atık miktarında azalma gözlemleniyoruz. Bu da çevreye olan duyarlılığın giderek arttığını gösteriyor. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Deniz dibi temizliğinin bir sonraki durağı, 28 Mayıs Çarşamba günü Bitez Mahallesi olacak.