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Denize giren iki turist boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kamerada - Son Dakika
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Denize giren iki turist boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Kleopatra Plajı'nda girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki turist hastanede tedavi altına alındı. Turistlerin denizde çırpınışları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Denize giren iki turist boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kamerada
13.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 17:51
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Denize giren iki turist boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Kleopatra Plajı'nda girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki turist hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kleopatra Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaja gelen iki turist denize girdi. Turistler oldukça dalgalı olan denizde kıyıya çıkmakta zorlanarak boğulma tehlikesi geçirdi. Civarda yer alan vatandaşlar iki turistin denizde çırpınışlarını görerek hemen yardım etti. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek iki turiste müdahale etti. İki turist daha sonra hastaneye kaldırıldı.Turistlerin dalaların arasında kaldığı ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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