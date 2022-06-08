Denizin koruyucuları, Vali Aksoy'u ağırladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerde de hareketlilik başlarken, Sahil Güvenlik Komutanlığı da hazırlıklarını tamamlandı. Denizlerde gerçekleşebilecek mülteci sorunları başta olmak üzere birçok soruna yönelik tedbirler alınırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy, inceleme turu gerçekleştirerek, karakolun hatıra defterini imzaladı. Turizm bölgelerinden olan Kuşadası'nda 7/24 esasıyla görev yapan personeller ile görüşen Vali Aksoy, görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN