Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 100 gemi ile 14 bin personelle devam ediyor

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 100 gemi ile 14 bin personelle devam ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de sürdüğünü açıkladı. Tatbikatın fiili silah ve hava savunma eğitimleriyle devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımı ile Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiili silah ve hava savunma eğitimleri ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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