Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 100 gemi ile 14 bin personelle devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımı ile Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiili silah ve hava savunma eğitimleri ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.