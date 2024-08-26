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Denizli aylar sonra gelen yağmurla serinledi

DENİZLİ - Denizli'de etkili olan sağanak yağış, uzun süredir sıcaktan bulanan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Aniden bastıran şiddetli yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün öğle saatlerinden sonra Denizli'de beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarısı yapmıştı. Son yıllar en kural döneminin yaşandığı Denizli'de aylardır beklenen yağış, öğle saatlerinde sağanak ve kuvvetli olarak etkili oldu. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiye ile yola çıkarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

"Sıcaklıklardan yaz boyu baya kavrulmuştuk, sonunda yağmur yağdı"

Sıcaklıklardan bunalan ve yağmurun yağmasını dört gözle beklediğini belirten Mustafa Kuzdere, "Sıcaklıklardan yaz boyu baya kavrulduk. Serin gelsin diye baya bekledik. O beklediğimiz gün geldi. Baya neşelendik. Sonunda yağmur yağdı. Toprak susamıştı, barajlarımızda bu sayede dolacak. Yağmur çok faydalı oldu. İnşallah bu yağmurun devamı da gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Bu yağmurun yağmasıyla baya bir ferahladık"

Bu yazın diğer yazlara benzemediğini ve sıcaklıkların çileden çıkarttığını kaydeden Doğukan Işlakca ise, "Bu sene sıcaklardan çileden çıkartacak seviyedeydi. Şu yağan yağmur gerçekten bir rahmet oldu diyebilirim. Bu yaz cidden başka yazlara benzemiyordu. Bu yağmurun yağmasıyla baya bir ferahladık. Bize hakikaten bir rahmet oldu" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı yaptığı yerel kuvvetli yağışların, Denizli'de akşam saatlerinde kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.