Denizli Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Mesajı

Denizli Belediye Başkanı\'ndan 8 Mart Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınların hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların hayatın her alanında daha güçlü rol alması için projeler üreteceklerini belirtti.

07.03.2025 14:09  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Başkan Çavuşoğlu yayımladığı mesajda, "Kadın, hayatın her alanında fedakarlığı, emeği ve sevgisiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren yaşamın olmazsa olmazıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayımladığı mesajda kadınların hak ettiği değeri görmeleri gerektiğinin altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu, "Kadın, hayatın her alanında fedakarlığı, emeği ve sevgisiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren yaşamın olmazsa olmazıdır. Ailemizden iş hayatına, sanattan bilime kadar her alanda büyük başarılar gösteren kadınların hak ettiği değeri görmesi için bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir dünya için hep birlikte çalışacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu mesajının devamında kadınların hayatın her alanında aktif rol oynamaları gerektiğini ve bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu mesajını şöyle noktaladı: "Kadınların sosyal hayat, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere her alanda daha güçlü yer edinmeleri için projeler üretmeye, destek olmaya devam edeceğiz. Kadınların eşit, adil ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir dünya için hep birlikte çalışacağız. Bu anlamlı günde, başta Denizli'mizin güçlü ve emekçi kadınları olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Politika, denizli, Emekçi, 8 Mart, Kadın, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:38:18. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Belediye Başkanı'ndan 8 Mart Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.