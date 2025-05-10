Denizli Beyağaç\'ta Çarşı Camisi için Hayırsever Desteği

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yapımı süren Çarşı Camisinin Kurban Bayramına yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma devam ederken, hayırsever bir ilçe sakinin caminin tamamlanması için arsasını bağışladı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Belediye Başkanı Sezayi Pütün öncülüğünde yapımına devam edilen Çarşı Camisi inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramına yetiştirilmesi hedeflenen caminin tamamlanması için önemli bir destek sağlandı. Hayırsever bir ilçe sakini, Yeniçeşme Mahallesinde yerleşim alanı içerisinde bulunan bin 700 metrekare büyüklüğündeki arsasını, cami yapımına destek amacıyla 750 bin TL bedelle satışa sundu.

Sağlanan bu destek için hayırsever vatandaşa teşekkür eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Beyağaç Çarşı Camimizin inşaatında önemli bir aşamaya geldik. İnşaat sürecinde büyük bir aşamayı daha geride bırakarak sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmaları bitirip camimizi halkımızla buluşturacağız. Bu cami ilçe merkezinin en büyük camisi olacak. 2020'de yıkılan bu caminin yeniden yapılması için göreve gelir gelmez çalışma başlattık. Vatandaşımızın bize olan güveni ve desteğiyle kısa sürede önemli bir mesafe aldık. Bu camide herkesin bir tuğlası, bir penceresi var. Toplumumuzun manevi değerlerine katkıda bulunmak isteyen tüm hayırseverleri bu anlamlı desteğe davet ediyoruz. Bağışlarınızla geleceğe bir iz bırakın, hep birlikte daha güçlü olalım" diye konuştu. - DENİZLİ