Denizli Büyükşehir Başkanı Çavuşoğlu, Atatürk için 88. yıl anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Başkanı Çavuşoğlu, Atatürk için 88. yıl anma mesajı yayımladı

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Denizli Büyükşehir Başkanı Çavuşoğlu, Atatürk için 88. yıl anma mesajı yayımladı
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk'ün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Çavuşoğlu, Atatürk'ü evrensel bir değer olarak niteledi ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkarak Denizli'ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk'ün yalnızca tarihe yön veren büyük bir lider değil, geleceğe ışık tutan evrensel bir değer olduğunu belirterek, "Atatürk, tarihin akışını değiştiren bir irade, bu milletin adını bağımsızlıkla mühürleyen ölümsüz bir vizyondur" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık, özgürlük ve eşit yurttaşlık temelinde çağdaş bir gelecek inşa ettiğini belirten Başkan Çavuşoğlu mesajında, "Özgür ve bağımsız bir vatan toprağında, eşit yurttaşlık bilinciyle yaşama iradesini bu millete armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağı aşan öngörüsüyle yalnızca bir milletin değil, mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. O'nun kurduğu Cumhuriyet, esareti reddeden bir ulusun kendi elleriyle yazdığı bağımsızlık destanıdır. Miras bıraktığı Cumhuriyet, bu milletin en büyük onur madalyasıdır. Bugün bizlere düşen en temel görev; bu eşsiz mirası korumak, akıl ve bilimin ışığında Denizli'mizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"O'nun ışığı pusulamız olmaya devam edecek"

Atatürk'ün her adımında millete duyduğu güvenin, her kararında ise çağdaş ve güçlü bir gelecek inancının olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Büyük önderimiz, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle fikirlerinin ve kurduğu Cumhuriyet'in ölümsüzlüğünü ortaya koymuştur. Bizler de Denizli'de O'nun ilke ve devrimlerinin ışığında, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkarak şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Karşılaştığımız her zorlukta Ata'mızın bağımsızlık ruhundan, akla ve bilime dayanan düşünce mirasından güç alacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Kaynak: İHA
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