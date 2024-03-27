Denizli Büyükşehir Belediyesi Asmalıevler Mahallesi\'nde İftar Sofrası Kurdu

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası Asmalıevler Mahallesi'nde kuruldu. Binlerce vatandaşla aynı sofrayı paylaşan Başkan Osman Zolan, Asmalıevler Mahallesi'nin yüzyıl boyunca ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımını birlikte başardıklarını belirterek, Nisan ayı içinde üstyapının da tamamlanacağın söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası Asmalıevler Mahallesi'nde kuruldu. Asmalıevler Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi mahalle sakinlerinin ramazan ayını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. İftarın ardından bir konuşma yapan Başkan Zolan, çok güzel bir ramazan ayı geçirdiklerini belirterek, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmanın bir kez daha mutluluğunu yaşadığını söyledi. Asmalıevler Mahallesi'nde yoğun bir altyapı çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Gerçekten altyapı zor iş, ama bir şehir için olmazsa olmaz projelerden. Çünkü şehrin altyapısı, temeli sağlam olmazsa geleceği de sıkıntılı olur düşüncesiyle içme suyu hatları, kanalizasyon hatları ve yağmur suyu hatlarımızı döşedik" dedi.

"Altyapı cesaret işidir"

Asmalıevler'in altyapısı yapılan son mahalle olduğunu, bu nedenle üstyapısının da bugüne kaldığını işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Çok şükür belli bir noktaya getirdik, ihalesini yaptık. Nisan ayı içinde her sokak tamamlanmış olacak. Ben öncelikle sabrınızdan ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü altyapı cesaret işidir. Altyapı yapılırken olumsuzluklar yaşanır, üstünü kapattığınızda da hiçbir şey görünmez. Yüzyılın altyapısını, yüzyıl boyunca ihtiyacı karşılayacak bir yatırımı birlikte başardık. Torunlarımızın torunlarının kullanacağız altyapıyı yapmak sizlerin dönemine denk geldi. Sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de tüm imkanlarımızı seferber ettik ve inşallah üstyapıyı da bir an önce tamamlayacağız." - DENİZLİ