Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avusturya maçını dev ekranlarda yayınlayacak - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avusturya maçını dev ekranlarda yayınlayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avusturya maçını dev ekranlarda yayınlayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımının Avusturya maçını şehrin dört bir tarafına dev ekranlarla taşıyacak.

01.07.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, EURO 2024'te büyük bir başarı göstererek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımının oynayacağı Avusturya maç heyecanını dev ekranlarla yine şehrin dört bir tarafına taşıyacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya'yı yenerek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak. EURO 2024 futbol coşkusunu kentin dört bir yanında kurduğu dev ekranlara taşımayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avusturya- Türkiye karşılaşmasını da dev ekranlara yansıtacak. Bu kapsamda, Avusturya-Türkiye futbol maçı Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Adalet Parkı ve Fatih Mahalle Muhtarlığı önünde dev ekranlarda izlenebilecek.

Bizim çocuklara yürekten başarılar

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2-1 yendiği Çekya futbol maçı coşkusunu binlerce hemşehrisi ile birlikte yaşadığını hatırlattı. Aynı heyecan ve sevinci bir kez daha yaşamak için tüm vatandaşları Avusturya-Türkiye karşılaşmasını dev ekranlardan birlikte izlemeye davet eden Başkan Çavuşoğlu, "Euro 2024 heyecanını yine şehrimizin dört bir yanında hep birlikte yaşayacağız. Umarım bu heyecan ve coşku güzel bir galibiyetle taçlanır. Şimdiden bizim çocuklara yürekten başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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