Denizli Büyükşehir Belediyesi Dokuzkavaklar Mahallesi\'nde Mahalle İftarı Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında düzenlediği mahalle iftarı geleneği Dokuzkavaklar Mahallesi ile devam etti. Dokuzkavaklar'ın parmakla gösterilen bir mahalle haline geldiğini vurgulayan Başkan Zolan, "İnşallah Dokuzkavaklar Mahallemize daha güzel hizmetler yapmayı Allah'ım bizlere nasip etsin" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası Dokuzkavaklar Mahallesi'nde kuruldu. Dokuzkavaklar Çarşamba Pazarı'nda kurulan gönül sofrasına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhur İttifakı Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi alana gelerek vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Zolan, hemşehrilerinin ramazan ayını tebrik etti. Başkan Zolan, ezanın okunmasıyla vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı. Başkan Osman Zolan daha sonra yaptığı konuşmada ramazan ayında her gün bir mahalleyi ziyarete giderek aynı sofrada buluştuklarını söyledi. Bakan Zolan, "Burada mesele yemek yemek değil, ramazan ayının manevi atmosferini, güzelliğini hep beraber yaşamak. Bu güzelliği bizlere yaşattığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Dokuzkavaklar'a 9 kavak
Dokuzkavaklar Mahallesi'ne başta altyapı olmak üzere birçok hizmet yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, "İçme suyu, kanalizasyon hatları baştan aşağı değişti, ilk kez yağmur suyu hatları döşendi. Mahallemize doğalgazı ulaştırdık. Sonrasında ise modern bir üstyapı ile Dokuzkavaklar parmakla gösterilen bir mahalle haline geldi. İnşallah Dokuzkavaklar Mahallemize daha güzel hizmetler yapmayı Allah'ım bizlere nasip etsin" diye konuştu. İftar öncesi, Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarlığının önüne mahallenin adını taşıyan 9 adet kavak diktiklerine dikkati çeken Başkan Zolan, "Allah'ım inşallah bu mahallemizin güzelliğini artırsın. Ramazan ayınızı tebrik ediyor hep birlikte Kadir Gecemize kavuşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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