Denizli Büyükşehir Belediyesi İftar Sofrası İlbade Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi İftar Sofrası İlbade Mahallesi'nde Kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi İftar Sofrası İlbade Mahallesi\'nde Kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar programını İlbade Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Osman Zolan binlerce vatandaşla bir araya gelerek orucunu açtı.

24.03.2024 11:54  Güncelleme: 11:57
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası İlbade Mahallesi'nde kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan binlerce vatandaşla gönül sofrasında bir araya geldi, beraber dua edip orucunu açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar programı İlbade Mahallesi'nde kuruldu. İlbade Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan mahalle sakinlerinin ramazanlarını tek tek tebrik etmesinin ardından vatandaşlarla aynı sofrada dua edip orucunu açtı. Başkan Zolan, iftar sonrası yaptığı konuşmaya tüm vatandaşların ramazanını tebrik ederek başladı. Ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte yaşadıklarını belirterek, önce Kadir Gecesi'ne sonrasında ise bayrama hep beraber kavuşmayı dileyen Başkan Zolan, "İstedik ki sizler mahallede komşularınızla, kardeşlerinizle iftar açın. Biz de sizlere misafir olalım istedik. Gönül soframızın manevi huzuru en üst düzeyde yaşanıyor. İyi ki varsınız, davetimize icabet ettiniz. Allah'ım hepinizin yolunu açık eylesin" dedi.

Başkan Zolan'dan müjde

Başkan Osman Zolan, geçmişte bölgede kendilerinden istenen doğalgaz, altyapı ve üstyapı gibi çalışmaları tek tek anlatarak, vatandaşların verdiği destekle birçok güzelliğe hep beraber kavuştuklarını belirtti. Birçok güzelliği birlikte başardıklarını anlatan Başkan Zolan, İlbade'de bulunan Kumtepe'de yeni bir düzenleme yapacaklarının da müjdesini vererek, "Kumtepe bölgesinde inşallah hanım kardeşlerimizin, gençlerimizin rahatça spor yapabileceği, yürüyüş yapabileceği yeni bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Denizli'miz nereden nereye geldi. Girişleri, çıkışları, köprülü kavşakları, parkları, altyapısı, üstyapısı, spor alanlarıyla birçok güzellikleri yaparak yolumuza devam ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi İftar Sofrası İlbade Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika

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