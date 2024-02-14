Denizli Büyükşehir Belediyesi Masal Bebeğin Ailesini Ziyaret Etti

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, talihsiz bir yangında yaşamını yitiren Masal bebeğin ailesini, Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin tüm eşyalarını yenilediği yeni evlerinde ziyaret etti.

Denizli'de geçen yıl 28 Aralık'ta yaşanan talihsiz olayda, Kınıklı Mahallesi'nde bir apartın bodrum katında yaşayan Yıldırım ailesinin evinde yangın çıkmıştı. Yangında anne Sinem Yıldırım (22) ve oğlu Serhat Can Yıldırım (4) yaralı olarak kurtulurken, 1 yaşındaki Masal bebek ise yaşamını yitirmişti. Yangını söndürmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın bilgilendirmesiyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sevgi Eli aileye maddi destekte bulunarak eşyaları tamamen kullanılamaz hale gelen evleri için de çalışma başlatmıştı. Tüm Denizli'yi hüzne boğan talihsiz olaydan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'ın da yakından ilgilendiği Yıldırım ailesinin evleri Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli tarafından yeni eşyalarla döşendi.

"Büyükşehir hep yanımızda oldu"

Başkan Osman Zolan ve eşi Berin Zolan Karaman Mahallesi'nde yeni evlerine yerleşen ailenin ilk misafiri oldu. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Sevgi Eli sorumlusu Selma Yıldız da eşlik etti. Eyüp-Sinem Yıldırım çiftine bir kez daha başsağlığı dileyen Zolan çifti tedavisi süren Sinem Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yıldırım ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Zolan, "Allah'ım şifa versin, başınız sağ olsun evladınızı kaybettiniz, mekanı cennet olsun. Evladınızı geri getiremeyiz ama yangın, afet gibi acılarda insanlarımızın yanında olmaya gayet ediyoruz. Bir nebzede olsa katkıda bulunursak ne mutlu bize. Acınız, yaşadığınız olay çok büyük, sabırlar diliyorum. Sizlerin yanında olmak bizim boynumuzun borcu, Allah'ım tekrarından, beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Anne Yıldırım yeni evini ilk kez gördü

Yangında evlerinin tamamen yandığını anlatan inşaat işçisi Eyüp Yıldırım da olayın yaşandığı ilk günden beri Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin hep yanlarında olduklarını ve tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, her şey için Başkan Zolan'a teşekkür etti. Aileyle bir süre sohbet eden Başkan Zolan'ın kumandalı oyuncak araba hediye ettiği küçük Serhat Can, büyük sevinç yaşadı. Yangında ağır yaralandıktan sonra uzun bir tedavi süreci geçiren Sinem Yıldırım, ziyaretin sonunda Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan ile beraber ilk kez yeni evini gezdi. - DENİZLİ