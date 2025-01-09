Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Asfalt Seferberliği - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Asfalt Seferberliği

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi ilçesindeki yol altyapısını iyileştirmek için asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Çavuşoğlu, bu çalışmaların modern ve konforlu ulaşım hedefi doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

09.01.2025 18:32  Güncelleme: 18:36
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt seferberliği devam ediyor

Başkan Çavuşoğlu: "Hedef modern ve konforlu ulaşım"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi ilçe genelindeki yol altyapısını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Yenişehir mahallesi 41'inci sokakta asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların rahat ve güvenli ulaşım sağladığı bir Denizli oluşturma hedefiyle yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler son olarak Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 3007'nci sokakta 1350 ton ve Yenişehir Mahallesi 53'üncü sokak 1100 ton asfalt çalışmalarının ardından yine Yenişehir Mahallesi 41'inci sokakta asfalt çalışmalarına başladı. Toplamda 1300 tonluk bir asfaltın döküleceği 41'inci sokakta çalışmaların ardından mahalle sakinleri yeni yollarına kavuşacak.

Hedef modern ve konforlu ulaşım

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yol yenileme ve bakım işlemlerinin şehrin geleceğinin hazırlanmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Çavuşoğlu açıklamasının devamında, "Gerçekleştirdiğimiz yol çalışmaları sadece bugünü değil, Denizli'mizin geleceğini de inşa etme aşamasında gerçekten önemli bir adım. Biz bu yatırımları yaparken halkımızın rahatını ve güvenliğini ön planda tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Yol yenileme çalışmaları bakıma ihtiyaç duyulan ve eski yollar öncelikli olmak üzere hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Asfalt Seferberliği - Son Dakika

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