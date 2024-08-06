Denizli Büyükşehir Belediyesi Terminal Kompleksi\'nde Özel Araç Girişi ve Parklanma Yasaklandı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi, terminal kompleksine özel araçların girişi ve peronlar bölgesinde parklanmayı önlenmek için alınan karar ile bu konuyla ilgi ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Konuyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kentte gazete dağıtımını engellediği iddiasıyla yapılan haber üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Denizli Büyükşehir Belediyesi Terminal Kompleksine özel araçların girişi ve peronlar bölgesine özel araç parklanması Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile yasaklanmıştır. Yapılan bu çağrıya dayanarak, özel araçların terminal içine girişlerine ilişkin yasak 22 Temmuz 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya koyulmuş olup, gazete dağıtım araçlarına plakalarını önceden bildirmeleri kaydıyla terminal içine gazete bırakabilecekleri konusunda uyarılmıştır. Konu ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin 25 Temmuz 2024 tarihli yazısı ile de terminal esnafına bildirilmiştir. Bu süreçte, plakalarını bildirmeyen gazete dağıtım araçlarının 26 Temmuz 2024'te terminale girişlerine izin verilmemiştir. Bunun üzerine, aynı gün plakalarını bildiren araçların 27 Temmuz 2024 gününden itibaren terminal içine girişlerine izin verilmiştir. Bu tarihten itibaren plakalarını bildiren araçlarla ilgili bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Söz konusu araçların otogar giriş ve çıkışları güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alınmıştır. Sonuç olarak, gazete dağıtım araçları plakalarını bildirmeleri kaydıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Terminal Kompleksine giriş yaparak gazeteleri bırakabilmektedir. Tüm bunlara rağmen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve kurumumuzu zedeleme amacı taşıyan iddiaların art niyetli bir şekilde yazıldığı açıkça ortadadır" denildi. - DENİZLİ