Denizli Çevre Yolu projesi'nin 2. etabı bu yıl tamamlanacak - Son Dakika

Denizli'yi turizmin merkezi illere bağlayacak olan Denizli Çevre Yolu'nda çalışmalar devam ediyor. Denizli Çevre Yolu Projesi'nin 2'nci etabının 2022 yılında tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor. Projenin 2'nci kısmının tamamlanmasıyla yıllık toplam 283,4 Milyon TL tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Çevre Yolu projesi hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Denizli'yi Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya bağlayacak olan Denizli Çevre Yolu projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte Denizli Şehir Merkezinde trafik yoğunluğu oluştuğuna dikkat çekilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Transit trafiğin şehir dışına alınarak trafik yoğunluğunun azaltılması, sürüş süresinin kısaltılması, yakıt tasarrufu ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla 32 kilometre uzunluğundaki Denizli Çevre Yolu projelendirildi. İzmir-Aydın istikametindeki Kumkısık Kavşağından başlayıp Denizli -Çardak Ayrımına bağlanan ve Kale Kavşağı'nda son bulan Denizli Çevre Yolu'nun 18 kilometre uzunluğundaki 1'inci kısımı, tamamlanarak trafiğe açıldı. Çevre Yolunun, 14 kilometre uzunluğundaki 2'nci kısmı ise Ankara-Afyon- Uşak istikametinden ve 1. Kısım Çevre Yolundan gelen trafiği Antalya ve Muğla istikametine bağlayacak. Denizli Çevre Yolu Projesi'nin 2'nci etabının da 2022 yılında tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor."

Yılda 283,4 milyon TL tasarruf sağlanacak

Şehir geçişinde günlük ortalama taşıt trafiğinin 30 bini bulduğu kaydedilen açıklamada, İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar- Buldan istikametinden gelenlerin seyahat süresinin 28 dakikadan 18 dakikaya düşeceğine vurgu yapıldı. Afyon- Uşak istikametinden gelip Antalya ve Çardak istikametinde seyahat edenlerin yolu 28 kilometreden 14 kilometreye düşerken, seyahat süresinin ise 28 dakikadan 9 dakikaya düşeceğinin altı çizildi. Açıklamada, "Denizli Çevre Yolu 2'inci kısmın tamamlanarak trafiğe açılmasıyla zamandan 154,9 Milyon TL, akaryakıttan 128,5 Milyon TL olmak üzere yıllık toplam 283,4 Milyon TL tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı yıllık 26.428 ton azalacaktır" denildi. - ANKARA