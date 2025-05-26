Denizli'de 12 Metre 30 Santim Uzunluğunda Tahinli Pide Rekoru - Son Dakika
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Denizli'de 12 Metre 30 Santim Uzunluğunda Tahinli Pide Rekoru

26.05.2025 21:30  Güncelleme: 23:03
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Denizli Lokantacılar Odası, dünyanın en uzun tahinli pidesi rekoruna karşılık olarak 12 metre 30 santim uzunluğunda tahinli pide üretti. Hedef, 20 metre ile Guinness Rekorlar kitabına girmek.

(DENİZLİ) - Denizli Lokantacılar Odası tarafından, dünya rekoru 6 metre olan tahinli pideye rakip olarak 12 metre 30 santim boyunda tahinli, cevizli, ballı tahinli pide yaptı. Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, "Hedefimiz Denizli plakası olan 20 metre uzunluğunda ballı cevizli tahinli pide ile Guinness Rekorlar kitabına girmek" dedi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Denizli'de gastronomi etkinliği düzenlendi. Akköy Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Sinem Peynirci, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte gastronomi yarışması yapılarak, Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve yöresel yemek sunumları yapıldı. Coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği sayesinde Denizli'nin farklı ilçelerinde üretilen ürünler, etkinlikte örneklerle tanıtıldı. Program kapsamında Denizli Lokantacılar Odası tarafından 12 metre 30 santim uzunluğunda hazırlanan Türkiye'nin en uzun tahinli, cevizli, ballı pidesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Denizli olarak rekor kırdıklarını belirterek, "Dünyanın en büyük tahinli pidesi 6 metre 40 santimetre ile Aydın iline bağlı Karacasu'daydı. Bizde buna bir karşılık verme adına aslında tahinli pidenin ana vatanı Denizli'dir. Ballı, cevizli tahinli pidemizi 12 metre 30 santimetre de tahinli pidesi yaptık. Bununla da kalmayacağız Guinness rekorlar kitabına müracaat edeceğiz. Şehrimizin plakası olan 20 metre olacak. Denizlimize, sektörümüze armağan olmasını diliyoruz. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Denizli'de 12 Metre 30 Santim Uzunluğunda Tahinli Pide Rekoru - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 12 Metre 30 Santim Uzunluğunda Tahinli Pide Rekoru - Son Dakika
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